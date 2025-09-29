Vitrasa lanza una campaña en Vigo para fomentar un uso más seguro y respetuoso del autobús urbano

La concesionaria de transporte urbano en Vigo, Vitrasa, ha lanzado una campaña de concienciación dirigida a las personas mayores con el objetivo de fomentar las buenas prácticas para el uso del transporte público.

Realizada en colaboración con la correduría de seguros Willis, incluye un vídeo protagonizado por la actriz viguesa Arantxa Treus, donde se recogen consejos clave para viajar con seguridad. Una pieza que será proyectada en centros de día y residencias de mayores de Vigo.

En el vídeo, Treus recuerda cuestiones fundamentales, como esperar al bus sin invadir la calzada, dejar bajar antes de subir, emplear los pasamanos, viajar sentado siempre que sea posible y solicitar la parada con suficiente antelación.

"Queremos que nuestros mayores se sientan cómodos, informados y seguros cuando utilizan el autobús", señalan desde la compañía.

El vídeo ya está disponible para los centros interesados y la campaña se extenderá durante las próximas semanas.