La Navidad de Vigo ya luce tres de sus principales adornos

Desde hace una semana, Vigo ha comenzado a instalar tres de los elementos decorativos principales, que dibujan una ruta para aquellos que quieran disfrutar de las luces de Navidad.

El muñeco de nieve ya está instalado en el exterior del Centro Comercial Vialia, a pocos metros del cruce entre Vía Norte y Urzaiz. Una ubicación que estrenó el año pasado, tras varias celebraciones en las que estuvo en García Barbón y en el inicio de la calle Pontevedra.

El regalo de Navidad gigante. Treintayseis

También la estructura de la caja de regalo está completa, en el cruce entre Gran Vía y Urzaiz, tras comenzar a instalarse a principios de la semana pasada. Lo mismo ocurre con la gran bola de Navidad, conocida popularmente como Estrella de la Muerte, al lado de la Farola de Urzaiz; ambas estructuras repiten la misma ubicación.

La Gran Bola de Navidad. Treintayseis

Además, en el centro de la ciudad ya se pueden ver instaladas luces de Navidad, así como las pérgolas que este año, según anunció el alcalde Abel Caballero, estarán presentes en las plazas.