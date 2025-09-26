El tiempo en Vigo este fin de semana: ¿lloverá en la ciudad olívica?

El sol ha protagonizado la estampa viguesa en los últimos días, una panorámica que puede cambiar este fin de semana. La llegada de los restos del huracán Gabrielle podría truncar los planes de muchos en los próximos días.

Según previsiones de Meteogalicia, se espera una alternancia de periodos de cielos con nubes y claros con otros con pocas nubes o despejados. Ahora bien, la agencia meteorológica gallega prevé lluvias para la tarde y la noche del sábado.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con valores que globalmente se encontrarán en ascenso ligero. En concreto, los termómetros marcarán 23 grados el sábado y hasta los 26 el domingo.

En cuanto a las mínimas, se situarán sobre los 15 y 16 grados, mientras la calidad del aire se mantendrá a un nivel favorable en general.