Dos personas trasladadas en Vigo por inhalar humo tras incendiarse una cafetería

Dos personas han tenido que ser trasladadas por inhalación de humo tras originarse un incendio en una cafetería en Vigo.

Según ha informado el 112, fue un particular el que dio el aviso alrededor de las 12:30 horas de que se estaba produciendo un incendio en la cocina de una cafetería en la avenida del Alcalde Gregorio Espino, en el barrio de Lavadores.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) se dio aviso a los Bomberos de la ciudad, así como a la Policía Nacional y a la Local.

Además, también se solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ya que los servicios de emergencia desplazados comunicaron que podía haber varios afectados en el punto.

Finalmente, fueron dos personas, una de ellas un agente de la Policía Local, las trasladadas por los profesionales sanitarios. Por otra parte, los bomberos detallaron que había ardido una freidora.