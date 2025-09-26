Facultativos de Radiología del Área de Vigo convocan huelga indefinida a partir del 6 de octubre

Los facultativos del Servicio de Radiología del Área Sanitaria han dicho basta a la "falta de respuesta" a sus demandas de incremento del número de radiólogos en las guardias. Han convocado una huelga indefinida a partir del 6 de octubre.

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato O'Mega ha desgranado una serie de motivos para convocar esta huelga. El incremento de la demanda de exploraciones radiológicas urgentes en un 65% en los últimos 10 años.

Esta situación, ha explicado el sindicato, "ha generado una importante sobrecarga de trabajo" para la misma plantilla, que cuenta solo con 2 radiólogos de guardia. Además, la complejidad en las exploraciones radiológicas también ha aumentado, lo que requiere una mayor atención y dedicación por parte de los profesionales.

"A pesar de las reiteradas solicitudes desde hace 5 años, la gerencia del área no ha respondido a las demandas de los facultativos, lo que ha llevado a la convocatoria de huelga", ha subrayado O'Mega.

Por todo ello, el sindicato ha dicho que los facultativos están dispuestos a trabajar más, aumentando el número de radiólogos de guardia, en defensa de una adecuada calidad asistencial.