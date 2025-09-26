Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.

Vigo

Facultativos de Radiología del Área de Vigo convocan huelga indefinida a partir del 6 de octubre

Demandan el incremento del número de radiólogos en las guardias, tras registrar una subida de exploraciones, lo que ha supuesto un aumento de la sobrecarga de trabajo

Los facultativos del Servicio de Radiología del Área Sanitaria han dicho basta a la "falta de respuesta" a sus demandas de incremento del número de radiólogos en las guardias. Han convocado una huelga indefinida a partir del 6 de octubre.

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato O'Mega ha desgranado una serie de motivos para convocar esta huelga. El incremento de la demanda de exploraciones radiológicas urgentes en un 65% en los últimos 10 años.

Esta situación, ha explicado el sindicato, "ha generado una importante sobrecarga de trabajo" para la misma plantilla, que cuenta solo con 2 radiólogos de guardia. Además, la complejidad en las exploraciones radiológicas también ha aumentado, lo que requiere una mayor atención y dedicación por parte de los profesionales.

"A pesar de las reiteradas solicitudes desde hace 5 años, la gerencia del área no ha respondido a las demandas de los facultativos, lo que ha llevado a la convocatoria de huelga", ha subrayado O'Mega.

Por todo ello, el sindicato ha dicho que los facultativos están dispuestos a trabajar más, aumentando el número de radiólogos de guardia, en defensa de una adecuada calidad asistencial.