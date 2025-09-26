El BNG reclama en Vigo mejoras en el SAF y un refuerzo del sistema público de dependencia

El BNG ha anunciado que defenderá en el próximo Pleno de Vigo la mejora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y el refuerzo del sistema público de dependencia.

Para ello, presentará una moción en la que reclama a la Xunta de Galicia que revierta los recortes y garantice protocolos de protección, y al Gobierno municipal que escuche al personal del SAF y supervise con rigor la nueva licitación en curso.

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha alertado de que Vigo cuenta con cerca de 8.000 personas con dependencia reconocida, más de 14.000 mayores que viven solas y unas 2.200 en lista de espera para el servicio, mientras la Xunta agota la bolsa de horas autorizadas.

Igrexas ha denunciado que la situación es "insostenible e injusta, tanto para las personas dependientes y sus familias como para las trabajadoras" y ha acusado al Gobierno gallego de retirar 17 millones de euros del presupuesto del SAF en los últimos meses y de situar a Galicia a la cola del Estado en inversión por persona dependiente, con apenas 1.300 euros anuales frente a los 2.000 de la media estatal y los casi 3.000 de Euskadi.

Además, ha criticado que durante el primer semestre Galicia perdió más de mil usuarios del SAF y casi 3.000 en centros de día, mientras las ayudas apenas alcanzan los 400 euros al mes frente a los más de 2.000 que cuesta una plaza en residencia.

La moción nacionalista plantea que la Xunta eleve el precio hora del SAF a un mínimo de 20 euros, amplíe la cartera de servicios y garantice protocolos efectivos contra la violencia. Por su parte, al Concello de Vigo le pide atender las demandas del comité de empresa, supervisar con rigor la licitación en marcha y valorar la posibilidad de remunicipalizar el servicio.

También reclama mejoras urgentes en las condiciones laborales de las trabajadoras, denunciando bajos salarios, sobrecarga y falta de medidas de prevención, y recuerda que el asesinato de una trabajadora en O Porriño evidenció la necesidad de protección real e inmediata para un colectivo formado en un 82% por mujeres.