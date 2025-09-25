El Consorcio Casco Vello de Vigo continúa con la recuperación del barrio histórico de O Berbés Xunta de Galicia

El Consorcio Casco Vello de Vigo (CCVV) continúa con la rehabilitación de inmuebles en el barrio de O Berbés con el objetivo de ponerlos a disposición de la ciudadanía como viviendas de promoción autonómica.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo y presidenta del CCVV, Ana Ortiz, ha visitado este jueves las obras de uno de estos inmuebles, situado en el número 39 de la Ribeira do Berbés, con salida también al número 2 de la calle San Francisco, cuyas obras tienen una inversión de 562.798,51 euros.

Esta nueva rehabilitación permitirá construir dos viviendas de 90 y 106 metros cuadrados en O Berbés, donde el CCVV ya ha adquirido diez edificios, posibilitando hasta ahora la creación de seis viviendas, ya habitadas tras su adjudicación. A estas seis, situadas en los números 29, 31 y 41, se sumarán ahora las dos del número 39.

Otros cuatro edificios fueron cedidos por el Consorcio para la creación de la sede urbana de la Universidad de Vigo (en la agrupación de los números 11, 13 y 15) y del Albergue de Peregrinos de Vigo, promovido por la Xunta de Galicia, en el número 5. El Consorcio también adquirió el edificio situado en el número 7, actualmente ya desalojado.