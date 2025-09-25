El Concello de Vigo reclama a la Xunta que financie el cien por cien del Servizo de Axuda no Fogar

Manifestación de trabajadoras de SAF, centros de día y residencias privadas en demanda de mejores condiciones laborales y salariales. CIG

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha demandado este jueves a la Xunta de Galicia que financie al completo el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), ya que es el consistorio local el que asume el mayor porcentaje del coste.

Caballero ha incidido en que, según el coste de cada hora establecido en el nuevo contrato del SAF hasta 2028, cifrado en 24,7 euros, el Concello financia aproximadamente 13 euros, el Gobierno central aporta 7 euros y la Xunta, 5 euros.

"Es un escándalo porque la competencia es de la Administración gallega y no quiere pagar, todos los aumentos los ha pagado el Concello porque la Xunta mira para otro lado y la dependencia y la ayuda en el hogar no va con ellos", ha sentenciado el regidor.

Por esto, ha reclamado al Gobierno gallego que aumente la financiación y "pague la totalidad del servicio porque es su competencia y obligación".

Manifestación

Estas declaraciones de Caballero han coincidido con la manifestación en Vigo de las trabajadoras de residencias privadas de mayores, de centros de día y del SAF, que han salido a las calles de la ciudad olívica para reclamar mejores condiciones laborales y salariales, en el marco de un calendario de movilizaciones que se llevan a cabo por toda Galicia y de cuatro jornadas de huelga.

Según Adolfo Naya, de CIG-Servizo, este personal de cuidados "está al límite" por lo que el decreto de unos servicios mínimos del 100 % supone que "ninguna persona trabajadora puede ejercer el derecho fundamental a la huelga". No obstante, el personal ha mostrado su apoyo a la protesta concentrándose a las puertas de los centros en su tiempo de descanso.

La huelga ha sido convocada para exigir "convenios dignos y salarios decentes", y la CIG ha denunciado el "inmovilismo" de la patronal, con mesas de negociación "paralizadas", mientras la Xunta "sigue mirando para otro lado" e "ignora sus responsabilidades".

En el caso del SAF, el sindicato ha advertido de que las condiciones "son cada vez peores", y ha reclamado la negociación del convenio, "que lleva 12 años caducado". "Creemos que ya es hora de que se sienten, pero con seriedad y con voluntad de llegar a acuerdos", ha apuntado Rosa Couto, delegada de la CIG en el SAF de Vigo.

Couto ha subrayado la necesidad de acabar con los horarios "incompatibles con la vida personal" y llevar a cabo las valoraciones de riesgos en los centros de trabajo, estableciendo protocolos para garantizar la seguridad de las trabajadoras.