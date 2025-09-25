El BNG de Vigo denuncia hay más de 4.500 alegaciones al nuevo PXOM sin responder

El BNG de Vigo ha denunciado este jueves que el gobierno local sigue sin responder a las más de 4.500 alegaciones presentadas al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que se aprobó de manera definitiva el pasado mes de mayo.

El portavoz del grupo nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha señalado que se trata de un "incumplimiento de la legalidad" y supone "vulnerar los derechos de los vecinos y de las entidades que alegaron". Una denuncia que ya realizó el pasado mes de julio.

Lo ha hecho en un comunicado en el que ha incidido en la "evidente inseguridad jurídica" del un documento cuya exposición pública finalizó el 17 de enero de 2022; más de tres años después, ha indicado, las alegaciones "siguen a la espera de respuesta".

"La respuesta administrativa no es un formalismo burocrático, es un elemento que garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y evita provocar situaciones de indefensión, que incluso podría llevar a cuestionar la legalidad de los acuerdos", ha explicado Igrexas, que ha añadido que se está privando a los vecinos de "protección frente a eventuales lesiones de sus derechos e intereses legítimos".

La falta de respuesta es "un ejemplo más de la falta de diligencia y total opacidad" del gobierno local con el nuevo PXOM, ha añadido, que fue "elaborado en la oscuridad de los despachos, al dictado de oscuros intereses de los de siempre, y a espaldas de la ciudadanía viguesa".

Finalmente, ha lamentado que la concelleira de Urbanismo, María José Caride, está faltando a su propio compromiso de notificar las alegaciones una por una cuando estuvieran listos los informes sectoriales, aplazando luego esa respuesta para cuando se publicase el PGOM en el Boletín de la Provincia (publicación que se produjo el pasado 4 de agosto).