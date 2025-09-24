Aparece el cadáver de un cetáceo en el Puerto de Aldán, en Cangas (Pontevedra) Xunta de Galicia

El cadáver de un cetáceo de unos tres metros de longitud ha aparecido esta tarde en la zona de Punta do Bon, en Aldán, en la localidad pontevedresa de Cangas.

Según fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que recoge Europa Press, la Dirección Territorial de Pontevedra de dicha Consellería ha dado aviso a la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) para la realización de la necropsia.

Sin embargo, por ahora no fue posible llevar a cabo la retirada del animal, debido a que se encuentra en un emplazamiento inaccesible. Esta retirada se realizará siguiendo el protocolo de recogida de cetáceos.