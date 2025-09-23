Así será la nueva Praza do Rei de Vigo: jardín, gradas, solárium y fusión con O Castro

Vigo se prepara para vivir la remodelación de la Praza do Rei. Este enclave que preside el edificio consistorial se transformará en un espacio verde que conecte con O Castro y desde donde poder disfrutar de las vistas de la ciudad y la Ría.

La propuesta municipal —que irá de la mano de la recuperación de la Panificadora y la reforma del Ayuntamiento— tratará de convertir una "plaza de cemento" en un espacio para el disfrute de los ciudadanos, donde tomar el sol y donde poder ver diferentes espectáculos.

De hecho, el Concello pretende cubrir el paso de vehículos a través de Cachamuíña, así como la conexión con el paseo de Granada, la entrada del párking y parte del inicio de Ronda Don Bosco, para construir unas gradas naturales, vinculadas con los baluartes de las fortalezas de O Castro y San Sebastián.

Infografía nueva Praza do Rei Concello de Vigo

Desde las bancadas se podrán disfrutar de las vistas de la Ría de Vigo a la sombra de los nuevos árboles que se situarán en la zona. A su vez, informa el Concello, servirá de graderío para la "eventual visualización de eventos que se produzcan en la plaza". Además, tendrá orientación oeste para poder observar la nueva y renovada Panificadora.

Por otro lado, la cafetería de Praza do Rei se mantendrá, aunque se retranqueará para ganar un "gran jardín" de robles. De esta forma, el Concello creará un área de estancia pública y natural a nivel de la plaza.

Infografía de la nueva Praza do Rei Concello de Vigo

Luego, a lo largo de toda la Praza do Rei se situarán árboles en grandes macetas. Vinculados a estos, se instalarán bancos para dotar así espacios de sombra y estancia para los ciudadanos.

Mirador y solárium

Esta obra se completará con un mirador sobre la Ría, que dispondrá de bancos tipo tumbona, "generando un área alejada de la ajetreada vida de la plaza", en palabras del Concello de Vigo.