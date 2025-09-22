El PP de Vigo critica que Caballero no exija explicaciones al Gobierno sobre la AP-9

El Partido Popular (PP) de Vigo ha reclamado este lunes la gratuidad de la autopista AP-9. Han exigido al Gobierno de España que explique por qué recurre el dictamen de Bruselas, en el que advierte de irregularidades en la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048. También han criticado al alcalde Abel Caballero por no pedir explicaciones.

La presidenta del grupo municipal del PP, Luisa Sánchez, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez "condena" a la ciudad olívica. Así, ha reprochado que siga "litigando" para mantener la concesión a Audasa, a pesar de que el procedimiento de la Unión Europea era "una ocasión de oro" para "dejar atrás la carga que supone la AP-9 para Vigo en particular y Galicia en general".

Cabe recordar que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento tras detectar irregularidades en la concesión de la AP-9 hasta 2048, otorgada en el año 2000 por el Gobierno del entonces líder popular, José María Aznar.

"Quien mantiene ahora mismo la concesión es Pedro Sánchez", ha asegurado Luisa Sánchez, que, a su juicio, es "incomprensible" que el Ministerio de Transportes "dilate esta causa en lugar de propiciar una AP-9 libre de peajes". "El PSOE está dispuesto a que Audasa, propiedad de un fondo de pensiones neerlandés, siga engordando su negocio", ha incidido.

Además, la presidenta del PP de Vigo ha exigido a Transportes que "deje de escudarse en una supuesta confidencialidad" para no revelar el contenido de la respuesta enviada a Bruselas. "Es una decisión que nadie entiende. Y merecemos una explicación", ha solicitado.

Asimismo, ha criticado al alcalde Abel Caballero por asumir este "oscurantismo". “¿Dónde está ahora el señor Caballero para defender a la ciudad, reclamando que se levante esa confidencialidad? ¿No decía él que asuntos de relevancia, como este, requieren de luz y taquígrafos?", ha cuestionado Luisa Sánchez, que define al regidor socialista como "dócil y manso" ante Pedro Sánchez.