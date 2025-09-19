Vigo será la sede del Día de la Policía Nacional: estos son los actos programados

Vigo será la sede de los actos centrales del Día de la Policía Nacional, que se llevarán a cabo mediante diferentes eventos entre los días jueves 25 de septiembre y 2 de octubre.

Entre los eventos programados, destacan una exposición de medios, un concierto didáctico, una exhibición policial, un ciclo de conferencias y la gala de "Premios Policía Nacional". El acto central tendrá lugar el día 2 de octubre en la avenida García Barbón con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional.

Durante una semana, Vigo será la sede de unas celebraciones que reflejan la historia de la Policía, su evolución a lo largo de sus 201 años y de cómo se ha transformado en una Policía moderna y eficaz, preparada para prestar servicio al ciudadano.

Exposición de Medios y Museo de la Policía

El próximo día 25 se inaugurará la "Exposición de Medios" junto a los jardines de Montero Ríos, donde los visitantes podrán conocer de primera mano algunos de los vehículos y medios aéreos policiales más emblemáticos, junto con una amplia y variada selección del material usado por las diferentes unidades de la Policía Nacional.

Además, se instalará una galería de tiro virtual que podrán utilizar todos los ciudadanos que lo deseen y para los más pequeños, un circuito en el que podrán experimentar la sensación de conducir un coche de policía a bordo de vehículos eléctricos uniformados.

La exposición podrá visitarse a partir del jueves, en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas, y hasta las 14:30 horas el día 2 de octubre.

Concierto, exhibición y conferencias

La Sede Afundación Vigo acogerá el viernes día 26, a las 11:30 horas, un concierto pedagógico que ofrecerá la Banda de Música de la Policía Nacional. Durante el "Concierto Didáctico en Familia: Música y Policía", el público podrá disfrutar de la música de una forma amena y divertida, una actividad con la que se pretende incrementar el conocimiento de la Policía a través de la música.

Al día siguiente, el sábado 27 de septiembre a las 11:00 horas, el auditorio Parque de Castrelos acogerá una exhibición policial en la que participarán diferentes unidades: UIP, UPR, GEO, TEDAX-NRBQ, Guías Caninos, Caballería y la Unidad Aérea de la Policía Nacional.

Durante las tardes de los días 29 y 30, la Sede Afundación Vigo acogerá el ciclo de conferencias, que, como todos los años, tratarán asuntos específicos de la vida de la Policía Nacional.

Gala Premios Policía Nacional

El día 1 de octubre a las 19:00 horas tendrá lugar la Gala de Premios Policía Nacional en el Teatro García Barbón. Durante esta gala se entregarán los Premios de Periodismo y el Premio Valores Humanos, convocados por la Fundación Policía Española. En los Premios de Periodismo, se otorgarán galardones a aquellos trabajos que han analizado la labor realizada por la Policía Nacional para los ciudadanos y se considerarán tres categorías: periodismo escrito y digital, periodismo audiovisual y periodismo radiofónico.

Acto central del Día de la Policía

El 2 de octubre a las 11:30 horas tendrá lugar el acto central del Día de la Policía en la avenida García Barbón de Vigo. Durante el evento se impondrán las condecoraciones al mérito policial tanto a integrantes de la Policía Nacional como a personas que han contribuido de forma destacada en la mejora de la imagen policial. Además se distinguirá a integrantes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y menciones honoríficas a canes que prestan servicio en la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional.

Durante esta jornada también se llevará a cabo el acto in memoriam en honor a los agentes fallecidos en acto de servicio y una formación dinámica de unidades motorizadas, que abrirá y cerrará la Unidad Aérea de la Policía, con los vehículos policiales de las distintas unidades para todos los asistentes.