El PP de Vigo critica el "incomprensible rechazo" del PSdeG a exigir que la ciudad sea sede del examen MIR

El PP de Vigo ha criticado este viernes el "incomprensible" rechazo del PSdeG en el Parlamento de Galicia a exigir que la ciudad olívica sea sede de los exámenes MIR. El texto fue igualmente aprobado debido a la mayoría de los populares en esta cámara.

"Era un acuerdo de consenso, limpio y sin tintes partidistas. El mismo que se aprobó por unanimidad en la Diputación. El mismo acuerdo que propuso el PP de Vigo en el último pleno municipal. ¿Nos lo pueden explicar? ¿Cómo se entiende que voten de forma diferente a la misma iniciativa según el lugar?”, se ha preguntado la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez.

El texto aprobado reclama al Ministerio de Sanidad que Vigo vuelva a acoger los exámenes MIR, tras ser excluido. Esta misma demanda se ha aprobado en la Diputación y en el Concello, aunque la corporación local también culpa a la Xunta y al conselleiro de Sanidade por no defender a la ciudad.

"Los mismos concejales y diputados socialistas se pronuncian de forma distinta dependiendo de si están en el Concello de Vigo, en la Diputación o en el Parlamento de Galicia", ha resaltado la líder popular, que señala directamente a la concejala en Vigo y diputada socialista, Elena Espinosa. Así, Luisa Sánchez critica el "puro interés partidista" de los socialistas gallegos "en su afán de culpar a la Xunta de todo".