El patrón del buque gallego hundido en Mauritania confirma que fue "muy rápido" y no tiene "explicación"

El patrón del 'Tafra 3', hundido frente a las costas de Mauritania, Javier Gestido, a su llegada al aeropuerto de Peinador, en Vigo Europa Press

El patrón del pesquero 'Tafra 3', Javier Gestido, ha llegado a Vigo este viernes y ha confirmado que el hundimiento del buque en Mauritania "fue muy rápido" y sigue sin tener "una explicación concreta" sobre qué pudo ocurrir para que el 'Right Whale' los arrollase y provocase el naufragio.

En declaraciones a los medios tras aterrizar en el aeropuerto de Peinador, Javier Gestido ha explicado que se encuentra "bien". Al ser preguntado sobre qué pasó, se ha remitido a las imágenes del impacto que se han publicado en varios medios y que él no ha querido ver.

"Está ahí todo, poco puedo añadir", ha subrayado al respecto, reafirmando que "todo sucedió muy rápido" y que la tripulación del 'Tafra 3' estaba realizando la maniobra de virada del aparejo.

"Estábamos parados, prácticamente", ha añadido, después de insistir en que "no dio tiempo a nada". Además, ha apuntado que "se está investigando" las causas de la maniobra del arrastrero 'Right Whale' que provocó el naufragio. "Yo no tengo una explicación concreta", ha apostillado.

Según ha explicado, el 'Right Whale' iba navegando "libre" y "en cinco minutos o menos" que lo perdieron de vista se les fue "encima". Ha incidido en que, aunque ellos les hubieran visto, sería difícil evitar el impacto, así como en que no conoce la situación del capitán y el primer oficial del arrastrero, retenidos por las autoridades tras lo ocurrido.

"Momentos muy duros"

Por su parte, la portavoz de la armadora del barco siniestrado (Baipesca), Claudia Martínez, también ha afirmado que desconoce la situación del capitán y del primer oficial del 'Right Whale'. Hay una investigación que está bajo secreto, por lo que no tiene detalles de la misma.

"Lo que sí sé es que nuestros dos patrones están aquí y eso es una señal de algo", ha apuntado, antes de lamentar que "están siendo momentos muy duros". "Todos necesitamos un momento de duelo", ha expresado finalmente, afectada por la emoción.

Claudia Martínez ha estado en Peinador, al igual que la familia de Javier Gestido para recibirle a su llegada a Vigo. Nada más entrar por la puerta de llegadas en la terminal de Peinador, Gestido se ha fundido en un abrazo con sus familiares.

Así fue el hundimiento

El hundimiento del 'Tafra 3', con bandera mauritana pero capital gallego, se produjo en la tarde del pasado 12 de septiembre frente a las costas de Mauritania. Por razones que se desconocen, fue abordado de forma brusca por un buque factoría con pabellón de Gambia y capital lituano, el 'Right Whale'.

El impacto provocó que, en cuestión de minutos, el pesquero, de la armadora viguesa Baipesca, de mucha menos envergadura, se fuera a pique. De los 26 tripulantes, cinco permanecen desaparecidos (de nacionalidad mauritana) y, entre los supervivientes, hay tres españoles: los dos patrones gallegos y un jefe de máquinas onubense.