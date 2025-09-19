Navidad en Vigo: este año no habrá que hacer cola para ver a Papá Noel

El Concello de Vigo sigue preparando la celebración de la Navidad en la ciudad, y este viernes la Xunta de Goberno Local ha aprobado tres expedientes relacionados con este gran evento que atrae a "millones de visitantes".

Según ha desgranado el alcalde vigués, Abel Caballero, entre ellos está el de la "atención de Papá Noel y la Cartera Real", para este año y el que viene, y que contará con una novedad. Con el objetivo de que aquellos que quieren visitarlos no tengan que hacer largas colas, se pondrá en marcha un sistema de tíckets según el cual, se irá llamando por el orden de los números asignados.

Además, se ha aprobado el servicio sanitario de ambulancias, para que estén disponibles en varios puntos de la ciudad para atender los casos que sean necesarios, y la asistencia técnica para la revisión de la instalación de montajes en la vía pública, como atracciones, barracas y carpas.