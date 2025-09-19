Atropellan a dos ancianos en la avenida de A Florida de Vigo, a la altura del bingo

Dos ancianos han resultado heridos al mediodía de este viernes tras ser atropellados en la avenida de A Florida de la ciudad de Vigo.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos habrían ocurrido sobre las 13:00 horas a la altura del número 66 de dicha calle, es decir, donde está situado el bingo y la cafetería Castelo Real.

Allí, un turismo habría atropellado a dos personas mayores, resultando heridas. Hasta el punto también han acudido agentes de la Policía Local, además de los servicios sanitarios.