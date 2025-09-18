La segunda edición del Vigo Global Summit de Zona Franca contará con el Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu

Carmela Silva y David Regades en la presentación de la segunda edición del Vigo Global Summit de Zona Franca Zona Franca de Vigo

La sede de la Zona Franca de Vigo ha acogido este jueves la presentación de la segunda edición del congreso internacional Vigo Global Summit. Como novedad, en esta ocasión con el Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu.

El evento, impulsado por el Consorcio, tendrá como lema 'Liderando y transformando la economía'. Así, tratará de situar a Vigo en el centro del debate sobre los nuevos desafíos económicos y sociales a los que se enfrenta el mundo.

Se llevará a cabo entre el 12 y el 13 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo y reunirá a una veintena de líderes mundiales que participarán en esta segunda edición, según ha apuntado el delegado del Estado en Zona Franca, David Regades.

Regades, acompañado de la teniente de alcalde, Carmela Silva, ha confirmado que Daron Acemoglu será el protagonista de la segunda jornada del Summit. El economista turco logró el Premio Nobel de Economía en 2024 por su trabajo sobre el papel de las instituciones en la prosperidad de las naciones.

"Con sus investigaciones y su voz pública ha colocado la democracia, la innovación y la equidad en el centro de la discusión sobre el futuro del desarrollo humano", ha reivindicado Regades, según ha recogido Europa Press.

Líderes y expertos mundiales

El Congreso se abrirá el día 12 para abordar la geopolítica, el nuevo tablero mundial y cómo los conflictos bélicos están afectando a cadenas logísticas y políticas de comercialización. Para ello, estarán expertos mundiales como la economista jefe para Asia Pacífico en Nataxis, Alicia García-Herrero; el estratega político experto en China, Brian Wong, y la doctora en Economía y colaboradora de CNN Español, María Lorca-Susino.

"La crisis de las cadenas de suministro, las tensiones comerciales entre potencias, la transición energética, la guerra de Ucrania, la destrucción de Gaza, la emergencia climática o la redefinición de las alianzas internacionales condicionan el presente y el futuro y deben de ser analizadas", ha dicho Regades.

Por su parte, Silva ha calificado la programación del Summit como "extraordinaria", felicitando a la organización por su carácter "innovador" y su vocación internacional.