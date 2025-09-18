La Policía Nacional detiene en Vigo a dos hombres horas después de haber robado en una empresa local

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres pocas horas después de haber perpetrado un robo con fuerza en una empresa de Vigo. Los arrestados sustrajeron material informático y tecnológico, joyería y dos tarjetas bancarias.

Los hechos se remontan a la noche del lunes. Entonces, según fuentes policiales, los detenidos habían fracturado una ventana exterior de un baño, logrando así acceder al local y llevándose consigo varios efectos.

Estas dos personas fueron interceptadas horas más tarde por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que se encontraban realizando sus labores de prevención de la delincuencia. Tras ser identificados, los policías llevaron a cabo un registro de seguridad.

Así, incautaron dos tarjetas bancarias a nombre de una mujer, con la que intentaron realizar, sin éxito, varias compras a través de una aplicación de reparto a domicilio.

Además, los policías confiscaron una maleta que contenía un ordenador portátil, una bolsa de plástico con diversas tarjetas telefónicas, una mochila con nueve móviles, 16 cajas de joyas, una caja de herramientas, un compresor de aire, siete pendrives, dos tarjetas de memoria, una llave de un vehículo y un reloj inteligente.

Localización de la víctima

Tras realizar las gestiones de investigación correspondientes, los agentes localizaron y se pusieron en contacto con la víctima. Posteriormente, acudieron al lugar donde esta trabaja, siendo el mismo sitio donde se había producido el robo.

Una vez allí, comprobaron que los presuntos autores habían accedido a la oficina de la empresa a través de la ventana de un bajo. Además, el interior estaba revuelto, con los cajones abiertos y la caja de caudales vacía.

Tras un pequeño reconocimiento de la zona, la mujer echó en falta diversos efectos que previamente habían sido localizados en propiedad de los identificados. Por todo ello los dos individuos fueron arrestados por un presunto delito de robo con fuerza.