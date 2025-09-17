Vigo se prepara para la Navidad: así será la Cabalgata de los Reyes Magos

Los vigueses y las viguesas ya empiezan a observar los primeros destellos de la programación navideña de 2025. Mientras se colocan las primeras luces, el Concello de Vigo ha desvelado los primeros detalles de la Cabalgata de los Reyes Magos.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado que su gobierno aprobará en los próximos días la licitación del diseño, de la producción de carrozas y del presupuesto de la Cabalgata de los Reyes Magos para estas Navidades.

Vigo invertirá 110.000 euros en esta celebración, que, un año más, contará con una cabalgata estática y otra tradicional. Las carrozas se ubicarán en Coia, en la Avenida de Castelao, e iniciarán su movimiento por la tarde del día 5 de enero.

Será entonces cuando "sus majestades podrán saludar a las niñas y a los niños" de la ciudad, en palabras del regidor socialista, que ha anunciado la temática de este año: la magia y la fantasía.

"Creemos que va a ser la mejor Cabalgata de los Reyes Magos del mundo y los reyes se quedarán en Vigo, porque les gusta tanto la ciudad que las niñas y los niños de Vigo saben que se quedarán aquí", ha afirmado Caballero.