Los bomberos sorprenden a los vecinos de Vigo al rescatar a una persona que se había caído en su piso

Sobre las 19:00 horas, un camión de bomberos protagonizó las miradas de los vecinos de la calle Pizarro de Vigo. Los efectivos de emergencias tuvieron que acceder por la ventana de un cuarto piso para socorrer a una persona.

Es una imagen que se repite cada día en cada municipio de Galicia: una persona "con necesidades especiales" se cae en su piso y los servicios de emergencias no pueden acceder al domicilio.

En consecuencia, como informa 112 Galicia a Treintayseis, los bomberos tuvieron que acceder a través de la ventana del cuarto piso de un edificio situado en el cruce de Pizarro con Vázquez Varela.

Una vez dentro, los bomberos abrieron la puerta del domicilio, permitiendo así que los servicios de emergencia socorrieran a la persona accidentada.