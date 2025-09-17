Abel Caballero critica la política de vivienda de la Xunta y la califica de "inexistente"

Xunta de Galicia y alcalde de Vigo, Abel Caballero, han protagonizado este miércoles un nuevo enfrentamiento a costa de la construcción de vivienda pública en la ciudad. El gobierno gallego se reivindica como "la única administración" que construye vivienda protegida en Vigo, mientras que el regidor denuncia que la política autonómica de vivienda es "inexistente" en la urbe olívica.

En declaraciones remitidas a los medios, Caballero ha señalado que acaba de recibir contestación de la Xunta a su carta del pasado 11 de junio, en la que pedía al presidente gallego y al presidente del Gobierno de España la cesión de las competencias en materia de vivienda al Ayuntamiento.

Caballero reclamaba en su escrito que los recursos que el Gobierno central transfiere a Galicia para esas actuaciones, vayan directamente al Ayuntamiento y que sea el gobierno local el que tramite la construcción de 4.000 viviendas. Pero, ha lamentado, "Rueda dijo que no, que no quiere el dinero en Vigo".

Además, ha acusado al gobierno gallego de sostener "una mentira colosal", al decir que construyó en Vigo casi 500 viviendas. En este sentido, ha subrayado que esos pisos son los construidos hace años en Navia "por el gobierno de Emilio Pérez Touriño".

Según Caballero, el balance del PP en la Xunta desde 2009 es de 62 viviendas protegidas en 17 años, frente a las 5.000 "que tenía que haber hecho", como recoge Europa Press.

Igualmente, ha tildado de "mentira compulsiva" que la Xunta tenga en marcha un millar de viviendas en Navia actualmente. "¿Dónde están?", ha cuestionado. Así, ha matizado que el gobierno gallego solo "está empezando" unas 300 viviendas en esa área que, además, reciben parte de financiación del Gobierno central.

Por contra, ha asegurado que el Concello, sin tener competencias en vivienda, tiene "ya en marcha 227 viviendas" en Esturáns y Santa Cristina de Lavadores, aunque su construcción todavía no ha empezado y están en fase de trámites previos.

"Ni una sola vivienda" municipal

En respuesta a estas manifestaciones, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha insistido en que la autonómica es "la única administración" que está construyendo vivienda protegida en la ciudad.

"El Ayuntamiento no construyó ni una sola vivienda en la etapa de Abel Caballero. Más bien al revés, subastó e hizo negocio con pisos municipales", ha recordado, en alusión a 40 pisos en la esquina de Rosalía de Castro con República Argentina vendidos entre 2016 y 2017.

Por otra parte, ha señalado que el fondo estatal de vivienda del Gobierno de España "busca imponer y no consensuar" y el retraso del Ejecutivo llevará a retrasar las convocatorias de ayudas. "Queremos más compromiso y menos anuncios millonarios", ha zanjado.