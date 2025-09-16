Vigo recupera la circulación en la calle Lepanto: abierto un carril al tráfico

Desde primera hora de este martes, la calle Lepanto ha recuperado, al menos en parte, la normalidad, después de estar cerrada al tráfico desde el 21 de julio para la realización de una gran obra de humanización

El Concello ha abierto un carril que permite circular hasta la entrada a Vialia, bajar por Alfonso XIII y tomar la salida en túnel a la autopista.

Las obras arrancaron el 21 de julio, con el cierre total de la calle al tráfico, incluido el túnel. La fase dos, que arrancó el 9 de agosto, permitió la circulación en horario de tarde y hasta las 06:59 horas, aunque el túnel permanecía cerrado.

Así, la obra entra en la tercera y definitiva fase, que se extenderá, en principio, hasta mediados de julio de 2026, con este carril abierto de manera permanente.