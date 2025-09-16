Vigo comenzará la humanización de Clara Campoamor en octubre con el fin de dar seguridad de los peatones

Abel Caballero, en la visita a las obras de humanización de la carretera Clara Campoamor Xornal Vigo

Las obras de humanización de la Avenida Clara Campoamor ya son una realidad. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado que comenzarán en octubre, con el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones.

A través de un audio distribuido a los medios de comunicación, el regidor socialista ha explicado que actuarán en el tramo comprendido entre la calle Ramiro Pascual hasta el hospital Álvaro Cunqueiro.

Así, se renovará la calzada y se instalarán toda una serie de servicios: drenaje, saneamiento, abastecimiento de agua, iluminación pública y distribución de energía eléctrica. Además, se construirá una "amplia" acera para dar seguridad a todos los peatones.

"Esta obra la tendría que pagar la Xunta"

Caballero ha aprovechado la visita a la zona donde se realizará la actuación para afirmar que "esta obra la tendría que pagar la Xunta". El alcalde considera que fue el gobierno autonómico el que situó allí el hospital y que debería financiar los proyectos para facilitar el acceso de los vigueses y viguesas.

"Tendría que estar pagando todas estas obras. Pues no aporta ni un céntimo", ha aseverado Caballero, que ha asegurado que la obra se "hará en tiempo y forma". "Seguiremos ubicando las humanizaciones en Clara Campoamor hasta tener todo el trayecto desde la ciudad hasta el hospital Álvaro Cunqueiro suficientemente bien", ha concluido.