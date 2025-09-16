Detenido un conductor en Tomiño (Pontevedra) que llevaba 50 gramos de cocaína en su coche

Dinero en efectivo y cocaína intervenida a un conductor que fue interceptado por la Guardia Civil en Tomiño (Pontevedra) Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de A Cañiza tras interceptarlo en Tomiño (Pontevedra) con 50 gramos de cocaína y casi 6.300 euros en efectivo. Los agentes le dieron el alto tras verlo adelantar a un ciclista de forma temeraria con su vehículo.

Según explica Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando una dotación que circulaba por la PO-552 observó que el coche que le precedía realizaba el mencionado adelantamiento temerario.

Cuando dieron el alto e identificaron al conductor, resultó ser un vecino de A Cañiza, de 68 años de edad y con numerosos antecedentes. Entonces, los agentes procedieron a registrar el vehículo y encontraron un habitáculo situado en el techo del coche.

Allí, la Guardia Civil se encontró con 6.010 euros en billetes de 50, 20, 10 y 5 euros, así como una bolsa de plástico transparente con 50 gramos de cocaína. En consecuencia, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

En el posterior registro de sus pertenencias y en el cacheo, se le encontraron otros 295 euros y un teléfono móvil. Las diligencias fueron puestas a disposición del juzgado de Tui, donde deberá comparecer el investigado cuando sea requerido.