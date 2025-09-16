Abel Caballero demanda de nuevo la gratuidad de la AP-9 y pide que se priorice el tramo Vigo-Pontevedra

Al Gobierno de España le queda un día para tomar una decisión sobre la autopista AP-9 para no llevar la prórroga de su concesión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Bajo este contexto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a demandar su gratuidad, especialmente para tramo Vigo-Pontevedra.

Así lo ha expresado el regidor socialista en un audio distribuido a los medios de comunicación este martes. "La autopista AP-9 desde Tui hasta Ferrol tiene que ser completamente gratuita", ha incidido Caballero, que recuerda que "estamos pagando aquel disparate de Aznar dando una concesión que pueda acabar siendo ilegal".

"Estamos pagándola con peajes", ha recalcado el alcalde de Vigo, que considera que "si la gratuidad tiene que ir por tramos", se debe priorizar el trayecto entre la ciudad olívica y Pontevedra. "Es el tramo más importante", ha argumentado.

Caballero considera que este tramo entre las dos ciudades más importantes de la provincia supone "un área urbana con una población de medio millón de personas", con relaciones económicas, sociales e industriales. "Si metemos las áreas metropolitanas todavía mucho más", ha añadido.

En consecuencia, exige la gratuidad "total" en la autopista AP-9 y la gratuidad "total e inmediata" entre Vigo y Pontevedra. Cabe recordar que el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado este mismo martes que esta autopista está "en la vía de la gratuidad".