El oso Carmo, de Vigo Nature, con problemas de salud: hígado, riñones e intestinos, afectados

Uno de los animales más clásicos del antiguo zoo de Vigo, ahora reconvertido en Vigo Nature, el oso Carmo, está pasando por problemas de salud, según ha informado el Concello.

El ejemplar de oso pardo, que llegó a la ciudad olívica en 2006 con su hermano Pelayo, fallecido en 2018, ha sufrido durante este verano "dos episodios de apatía y debilidad", para lo que se le está administrando un tratamiento al que "está respondiendo adecuadamente".

El gobierno municipal ha explicado en un comunicado remitido a los medios que en las pruebas realizadas al animal se han apreciado varias dolencias que afectan al hígado, a los riñones y a los intestinos.

"A pesar de la buena respuesta al tratamiento, es necesario realizarle más pruebas diagnósticas con el fin de lograr un resultado definitivo y que permita aplicar el tratamiento más adecuado, así como poder aclarar el pronóstico de la enfermedad", señalan.