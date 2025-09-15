Dos hombres detenidos en Vigo por saltarse sendas órdenes de alejamiento

La Policía Local de Vigo ha detenido el pasado viernes a dos hombres por vulnerar sendas órdenes de alejamiento. También fue detenido un tercer individuo en cumplimiento de una orden emitida por un juzgado de la ciudad.

Según recoge Europa Press, la primera intervención se produjo a primera hora de la tarde del viernes, en la calle Quintela. Entonces, una dotación policial se encontró con un varón, de 56 años de edad, ya conocido por los agentes —ya que fue identificado y detenido anteriormente por saltarse una orden de alejamiento en la Avenida Castelao—.

En esta ocasión, nuevamente el hombre estaba incumpliendo esa orden de alejamiento, al estar a poco más de 70 metros del inmueble del que tenía que estar alejado, en virtud de una medida decretada por el juzgado de instrucción 3 de la ciudad.

Horas más tarde, la Policía localizó a otro varón, de 28 años, al que también conocían por intervenciones anteriores relacionadas con varios delitos. En este caso, los agentes comprobaron que tiene en vigor una orden de alejamiento del domicilio de su expareja, y la estaba incumpliendo, por lo que fue detenido.

Finalmente, la Policía ha informado de la detención de otro hombre, de 30 años, que fue sorprendido orinando en la vía pública. Al ser identificado, los funcionarios comprobaron que le constaba en vigor una orden de detención y presentación dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, por lo que fue arrestado.