El embajador de Perú rinde homenaje a las víctimas del Villa de Pitanxo en Vigo FAMILIARES DEL VILLA DE PITANXO

El Puerto de Vigo acogió este domingo un acto de homenaje a las 21 víctimas del 'Villa de Pitanxo', el pesquero gallego naufragado en 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

En el acto, participó el embajador de Perú en España, Luis Iberico Núñez, además de oficiales de la Armada española y peruana.

Junto a la placa erigida en homenaje a las víctimas, frente al edificio Virxe do Carme, depositaron una corona floral en su memoria y de todos los que dedicaron su vida al mar.

"Fue un acto con mucho respeto, con un mensaje a las familias para darnos ánimos y continuar en esta lucha de que se sepa la verdad y alcanzar una sentencia justa", ha señalado María José de Pazo, portavoz de los familiares de las víctimas del pesquero gallego, que ha mostrado su agradecimiento a todos los participantes y organizadores del acto.