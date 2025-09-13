La rotura de una tubería en Vigo convierte en una piscina la plaza de Independencia

La rotura de una tubería en Vigo crea una piscina en la plaza de Independencia

Vecinos y clientes de locales de hostelería tuvieron que buscar refugio ante la repentina inundación

Anoche, los vecinos y negocios de la plaza de Independencia, en Vigo, fueron sorprendidos por una inundación muy repentina. La causa fue la rotura de una tubería, que comenzó a salir de manera constante por una arqueta.

El suceso tuvo lugar sobre las 21:45 del viernes, y el agua llegó hasta las calles Regueiro y Álvaro Cunqueiro. Operarios de mantenimiento cortaron el suministro de agua para solucionar la avería.

Como consecuencia, vecinos, transeúntes y clientes de los locales de hostelería de la plaza tuvieron que ponerse a cubierto rápidamente para no quedar empapados por la gran cantidad de agua y lodo que liberaba.