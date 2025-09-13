La rotura de una tubería en Vigo convierte en una piscina la plaza de Independencia

La rotura de una tubería en Vigo crea una piscina en la plaza de Independencia Cedida

Anoche, los vecinos y negocios de la plaza de Independencia, en Vigo, fueron sorprendidos por una inundación muy repentina. La causa fue la rotura de una tubería, que comenzó a salir de manera constante por una arqueta.

El suceso tuvo lugar sobre las 21:45 del viernes, y el agua llegó hasta las calles Regueiro y Álvaro Cunqueiro. Operarios de mantenimiento cortaron el suministro de agua para solucionar la avería.

Como consecuencia, vecinos, transeúntes y clientes de los locales de hostelería de la plaza tuvieron que ponerse a cubierto rápidamente para no quedar empapados por la gran cantidad de agua y lodo que liberaba.