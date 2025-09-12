Remolcado a Vigo un pesquero con seis tripulantes tras quedarse sin gobierno en la Costa da Vela

Un buque pesquero con seis tripulantes ha quedado sin gobierno en la Costa da Vela, en la boca norte de la Ría de Vigo este jueves. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, Salvamento Marítimo ha coordinado su remolque hasta el Puerto de Vigo.

Según Europa Press, el aviso llegó a Emergencias sobre las 19:45 horas de este jueves, a través del propio personal de Salvamento. Entonces, se solicitó la colaboración del Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar.

Hasta el punto se desplazaron el remolcador 'María Pita' y una embarcación del Servizo de Gardacostas. Fue finalmente el 'María Pita' el encargado de remolcar el pesquero hasta el puerto de O Berbés, en Vigo.

El 112 Galicia informó también a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Protección Civil de Cangas por si fuera necesaria su intervención.