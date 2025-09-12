Detenido en Vigo por causar altercados en dos establecimientos y agredir y morder a agentes policiales

La Policía Local de Vigo ha detenido a un ciudadano, de 30 años de edad, como presunto autor de dos delitos de atentado contra efectivos de este cuerpo.

Según ha informado Europa Press, la primera intervención se produjo durante la mañana del miércoles. Una dotación del 092 fue requerida por empleados de un local de la Plaza de Isabel la Católica: un varón estaba en el interior del establecimiento actuando de forma agresiva.

El hombre entró descalzo en la tienda y cuando fue corregido por los empleados, reaccionó de forma violenta. Llegó a amenazarles, según relataron testigos del suceso.

Cuando llegaron los agentes policiales, el varón continuaba en el interior, en actitud agresiva y varios trabajadores trataban de calmarlo. Los policías trataron de tranquilizarlo y se ofrecieron a acompañarlo mientras realizaba la compra, ya que el hombre no comprendía las etiquetas de algún producto al ser extranjero.

Pero el hombre mantuvo su actitud y, en un momento determinado, dirigió su violencia contra los funcionarios. Comenzó a bracear, tratando incluso de extraer el taser de uno de ellos, sin lograrlo gracias a la acción evasiva del agente.

Como no tenía intención de comprar, los policías lo acompañaron al exterior y allí siguió resistiéndose y empujó a uno de los agentes, que cayó al suelo. Por eso fue detenido como presunto autor de un delito de atentado.

Segunda intervención

Ese mismo día, horas más tarde, sobre las 22:00 horas, otra unidad policial tuvo que acudir a un establecimiento hostelero de la calle Uruguay. Allí, el mismo varón exigía que le dieran de cenar, a pesar de que la empleada del local le había advertido de que estaban cerrando.

El hombre reaccionó amenazando a la trabajadora y también a un cliente que actuó para interponerse entre ambos. Cuando llegó la Policía el sospechoso seguía en el local, se negaba a irse e impedía el cierre.

El hombre comenzó a bracear y a resistirse cuando la Policía lo invitó a salir del establecimiento. Ya en el exterior, lanzó un objeto al pecho de uno de los agentes, a quien golpeó violentamente.

Acto seguido, el hombre fue reducido y engrilletado, intentando durante ese proceso morder a los funcionarios. Por todo ello, volvió a ser detenido por un presunto delito de atentado.