Aparatoso accidente múltiple en la Gran Vía de Vigo: heridos y tráfico desviado

Susto en la Gran Vía de Vigo este viernes por la mañana. Un aparatoso accidente múltiple ha obligado a desviar el tráfico, que ya ha recuperado la normalidad.

Según ha informado a Treintayseis el 112, tres vehículos han colisionado a la altura del IES San Tomé de Vigo. Hay personas heridas, pero Emergencias aún no cuenta con información sobre el número y la gravedad, ya que no hay datos concretos de los traslados al hospital.

El 112 ha recibido el aviso sobre las 10:20 horas, tanto a través de personas particulares como de Urxencias Sanitarias, que también alertó del suceso. Desde Emergencias se pusieron en contacto con la Policía Local, que ya contaban entonces con una patrulla en el lugar de los hechos.

Hasta el lugar, también se desplazaron varias ambulancias. Los agentes de la Policía cortaron momentáneamente el tráfico de Gran Vía, que ya se ha normalizado.