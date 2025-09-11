El Concello y la Universidad de Vigo se alían para impulsar Cíes como Geoparque de la Unesco

Momento de la firma del convenio entre la UVigo y el Concello Concello de Vigo

El Concello sigue en la carrera por conseguir que las Islas Cíes se conviertan en Geoparque de la Unesco. Este jueves, se ha aliado con la Universidad de Vigo para impulsar la candidatura.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha explicado que se trata de una "alianza" para que la Universidad realice los estudios técnicos necesarios que acrediten los valores singulares de las Cíes como geoparque. "Una figura reconocida en el mundo con una gran importancia", ha incidido.

El Concello invertirá 50.000 euros en este convenio de colaboración con la UVigo. El objetivo, según Caballero, es conseguir esta distinción para "seguir preservando el patrimonio natural". También se elaborarán informes para explotar "todas las oportunidades sociales con los efectos turísticos".

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, ha confirmado el "compromiso claro" de la universidad con la candidatura de Cíes. "Tenemos grandes especialistas en la materia. Se va a hacer un estudio y documentar la defensa de la candidatura. Creo que va a tener éxito", ha asegurado.

El Concello de Vigo y la Universidad trabajarán así de forma coordinada en diversas áreas de la candidatura Cíes, Obxectivo Xeoparque Unesco. Entre ellas, se realizarán acciones coordinadas para diversificar la economía local sin comprometer los ecosistemas.

Ciencia, accesibilidad universal y geoturismo serán, según ha comunicado el Concello, los ejes de la conservación de Cíes. Además, tal y como ha explicado el alcalde, se desarrollará la campaña educativa Planeta Cíes Xeoparque, que recorrerá los institutos de Vigo, así como nuevas rutas interpretativas.