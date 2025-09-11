El BNG de Vigo demanda a la Xunta garantías para unas condiciones dignas y seguras en el SAF BNG

El BNG ha exigido a la Xunta de Galicia garantías para unas condiciones laborales dignas y seguras en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) y en las residencias de mayores.

La diputada Carmela González ha apoyado en Vigo la jornada de huelga convocada por la CIG para denunciar la precariedad de las trabajadoras del sector y la falta de avances en la negociación de los convenios colectivos.

Según ha señalado, el asesinato hace un mes de Teresa de Jesús, empleada del SAF en O Porriño, debería haber encendido todas las alarmas, pero la respuesta de la conselleira de Política Social fue "vergonzosa", culpando a la víctima.

Durante el pleno del Parlamento gallego, el PP vetó una proposición no de ley presentada por el BNG con un conjunto de medidas para proteger a las trabajadoras del SAF y mejorar sus condiciones.

Entre esas medidas figuraba la implantación de protocolos de prevención e intervención en casos de agresiones, violencia machista o discriminación, ante denuncias de situaciones inadmisibles en distintos municipios que ponen en riesgo la seguridad de las empleadas.

González también ha reclamado un incremento sustancial en la financiación de estos servicios esenciales, con el fin de acabar con los bajos salarios y la extrema precariedad laboral. Además, ha recordado que el convenio colectivo del SAF lleva caducado desde 2012 y ha acusado a la Xunta de mirar hacia otro lado ante la explotación y la inseguridad laboral en un sector clave como el de los cuidados.

Modificación del contrato del SAF en Pontevedra

Por su parte, el Concello de Pontevedra ha aprobado este jueves en la Xunta de Goberno celebrada a primera hora de la mañana la modificación de contrato del SAF, y se ha dado luz verde a un incremento "hasta el máximo que permite la ley de contratos, del 20 %", para aumentar las horas que prestan.

La teniente de alcalde, Eva Vilaverde, ha recordado que el contrato está adjudicado a la empresa Idades por un plazo de ejecución de cuatro años y un presupuesto de 12,2 millones de euros, de los que aproximadamente la Xunta asume el 60 % y el Ayuntamiento el 40 % restante. Con la modificación aprobada este jueves se aumentan 28.412 horas al año, lo que supone pasar de 154.600 horas al año a 183.012.

Para hacerlo posible, el Concello deberá incrementar en 600.000 euros al año lo que se paga por este servicio, lo que sitúa la cantidad en 3,6 millones de euros anuales. "Tenemos solicitudes de más usuarios y por lo tanto lo que hacemos es incrementar las horas, los usuarios y la cuantía anual hasta el máximo que nos permite la Ley", ha apuntado Eva Vilaverde.

La portavoz del gobierno local ha destacado que "éste es uno de los servicios, sin lugar a dudas, que eleva más el presupuesto del Concello" y que es entendido como "necesario, básico e imprescindible en este momento".