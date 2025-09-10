Vigo volverá a abrir al tráfico la calle Lepanto: esta es la fecha de apertura

Pronto se acabarán las retenciones en el cruce de Urzáiz con Gran Vía. El Concello de Vigo ha anunciado este miércoles la fecha de la reapertura al tráfico de la calle Lepanto. Se trata de una vía fundamental, ya que allí se sitúa la entrada a la AP-9 y uno de los accesos al centro comercial Vialia.

Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. "El próximo martes 16 de septiembre vamos a abrir al tráfico un carril de la calle Lepanto", ha enunciado.

En estos momentos, el Concello de Vigo está llevando a cabo la humanización del "nexo" del centro de la ciudad con la estación intermodal. Por esta razón, la corporación tuvo que cerrar al tráfico esta importante vía céntrica desde el 21 de julio.

"El próximo martes va a ser posible acceder a la autopista a través de Lepanto y va a ser posible llegar hasta Vialia y bajar por Alfonso XIII a través del carril que vamos a abrir", ha informado el regidor socialista.

El corte al tráfico provocó numerosas retenciones en el cruce de Gran Vía con Urzáiz. Al respecto, el gobierno local recibió críticas del BNG: "Yo le quiero recordar al Bloque que cuando ellos gobernaron Vigo no había ninguna obra y el tráfico era una calamidad. El mismo concejal de Tráfico lo reconocía", ha asegurado Caballero.