Incautan en Salvaterra de Miño (Pontevedra) 6.000 kilos de uva procedentes de Portugal sin documentación

El Seprona de Tui, en colaboración con la Guardia Civil del Puesto de Arbo, incautó en una nave del municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño un total de 6.000 kilos de uva blanca.

Según informó el Instituto Armado, la mercancía había sido trasladada en camión desde Portugal y carecía de la documentación correspondiente, además de no estar declarada en los registros vitivinícolas, lo que la dejaba sin trazabilidad, pese a haber sido introducida en una zona amparada por la Denominación de Origen Rías Baixas.

Por estos hechos, fueron identificados y denunciados tanto el poseedor de la uva, vecino de Salvaterra, como el transportista y propietario de la carga, residente en Portugal.