Detenido en Vigo tras intentar clavar unas llaves en la cara a un policía

Un hombre de 42 años fue detenido en la madrugada del pasado domingo en Vigo tras intentar supuestamente clavarle unas llaves en la cara a un agente de policía, después de haber agredido a varias personas en un bar.

Según informó la Policía Local, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:55 horas en un establecimiento de la calle Ramón Nieto. Allí, el individuo comenzó a insultar a la camarera y, cuando esta le recriminó su actitud, presuntamente le propinó un puñetazo en el estómago. A raíz de ello, varios clientes lo expulsaron del local, aunque también resultaron golpeados por el agresor.

Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron que algunas personas presentaban heridas y encontraron al sospechoso en la acera, negándose a colaborar. Además, trató de marcharse intentando subir a un vehículo mal estacionado sobre la acera.

Finalmente, fue trasladado a dependencias policiales para su identificación. En ese momento, intentó clavarle las llaves en la cara a uno de los policías. Por todo ello, fue arrestado como presunto autor de un delito de atentado.