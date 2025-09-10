El BNG de Vigo pedirá en el pleno la dimisión de Rueda por la "negligente" gestión de los incendios

El BNG de Vigo reclamará en el próximo pleno, que se celebra este viernes, la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por su "negligente" gestión de la oleada de incendios que afectó a Galicia este pasado mes de agosto.

Además, según han trasladado los nacionalistas en un comunicado, propondrán una moción para exigir a la Xunta un cambio estructural en la política forestal y territorial, a la que responsabilizan de las "devastadoras" consecuencias de los fuegos.

"Lo que vivimos no fue una tragedia natural, sino la consecuencia directa de una política forestal fracasada y de una gestión negligente por parte de la Xunta del PP", ha denunciado el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas.

Igrexas considera que "faltó planificación, prevención y medios", señalando que el Gobierno autonómico dejó hasta 11 millones de euros sin ejecutar destinados a labores de prevención, y que "sobraron improvisación y propaganda".