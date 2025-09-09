Ponteareas (Pontevedra) retoma este viernes las movilizaciones para exigir mejoras en la N-120

Los grupos políticos de la Corporación de Ponteareas y la Plataforma en Defensa de la N-120, con el respaldo de vecinos y vecinas, iniciarán este viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas una serie de movilizaciones para exigir mejoras urgentes en la seguridad vial de la carretera N-120.

Una vía que cruza el centro urbano y que, según denuncian, se ha convertido en un punto negro de tráfico y siniestralidad. De hecho, esta protesta será la primera de una campaña de cortes semanales de la carretera a la altura de la capilla de los Remedios, en el punto kilométrico 649-950, donde se registró el último atropello mortal.

Desde el Concello recuerdan que llevan más de ocho años reclamando actuaciones sin obtener respuesta, más allá de un proyecto en fase de redacción, sin fechas concretas de licitación ni ejecución. La carta remitida en agosto por el director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino, ha sido interpretada como una falta de lealtad institucional al rechazar una reunión solicitada por el Concello y la plataforma vecinal.

Los portavoces municipales aseguran que "un año de espera es más que suficiente" y advierten que no se detendrán hasta lograr un compromiso real con un calendario de obras. Así, a partir de hoy y hasta que el Ministerio acepte mantener una reunión, anuncian que se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Corte de la carretera N-120 desde el próximo 12 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas.

desde el próximo 12 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas. Movilizaciones ciudadanas y concentraciones en puntos estratégicos de la N-120.

ciudadanas y concentraciones en puntos estratégicos de la N-120. Desplazamiento y manifestación ante el Ministerio de Transportes en Madrid, que se mantendrá hasta ser recibidos por el director general o por el propio ministro.

Unas acciones se desarrollarán de forma pacífica, pero con la firme determinación de alcanzar una respuesta efectiva a una demanda "legítima, urgente y unánimemente respaldada por la ciudadanía y por sus representantes políticos".