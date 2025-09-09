Nuevo incendio en Vigo: arde una de las naves abandonadas de Beiramar

Efectivos de la Policía Nacional y de Bomberos frente al edificio incendiado Cedida

No sólo provoca incendios el abandono de los montes, sino también el de los edificios. Los vecinos de Beiramar han visto esta noche del lunes como otra nave abandonada ha ardido frente a sus casas.

Según informa 112 Galicia a Treintayseis, tuvieron aviso de un posible incendio en la calle Jacinto Benavente sobre las 11:30 horas. Los testigos avisaron que podía haber fuego dentro de una nave abandonada.

Agentes de la Policía Nacional y de los Bomberos de Vigo se trasladaron al lugar, que se sitúa frente al Mar de Vigo. Allí, comprobaron la existencia de fuegos en el interior del edificio.

El origen del fuego, según los equipos de emergencia, fue la basura que había acumulada en la nave abandonada —que había sido sede de la antigua fábrica de Pescanova—. También han indicado que había personas dentro.

Los bomberos pudieron apagar el incendio y, con la ayuda de la Policía Nacional, consiguieron sacar a las personas, que no sufrieron ningún tipo de daño personal.