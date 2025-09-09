El Catastro confirma que no modificará la titularidad de los terrenos de la calle Lalín, en Vigo

Imagen del que sería el centro de asociacionismo en el edificio de la calle Lalín. Xunta de Galicia

La gerencia territorial del Catastro ha desestimado el recurso interpuesto por el Concello de Vigo sobre el cambio del registro en el que figura la Xunta como titular catastral de los terrenos de los antiguos juzgados y el aparcamiento bajo el inmueble de la calle Lalín.

Así, el Catastro ha confirmado su anterior resolución, del mes de abril, donde acordó no alterar el registro e inhibirse ya que se trataba de un conflicto de naturaleza civil que excede sus competencias.

Por esto, ha desestimado el recurso que presentó el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, que solicitaba que se regularizase la titularidad catastral del inmueble, ya que este figura en el Registro de la Propiedad como de titularidad municipal y así está inscrito en el Inventario Municipal de Bienes.

La Xunta de Galicia había anunciado la construcción de un centro de asociacionismo con una inversión de 24 millones de euros y en noviembre del año pasado, el Concello le otorgó la licencia; pero dos meses después, revocó el permiso alegando que la parcela estaba registrada a nombre del consistorio en el Registro de la Propiedad.

La Xunta mantiene que ese edificio fue transferido por el Estado en propiedad y sin vinculación de destino, y que tanto la parcela como el edificio fueron dados de alta en el Inventario Xeral de Bens e Dereitos de Galicia, "sin condicionamiento de ningún tipo". De hecho, el gobierno gallego por ese inmueble ha estado pagando IBI a las arcas municipales (más de 41.000 euros en 2024).

Sin embargo, el gobierno municipal lo reclama y el propio alcalde, Abel Caballero, anunció que el Concello construiría allí dotaciones municipales para atender a los vecinos de Coia, Navia y Bouzas, que contarán con un auditorio y una sala de conciertos (aunque no se conocen detalles del proyecto).

Así las cosas, el Gobierno local dio un paso al frente solicitando al Catastro que modifique el registro, pero el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda acordó no alterar dicho registro y concluyó en abril que se trataba de un conflicto de naturaleza civil que excede su competencias.

"Caprichos" del Gobierno Local

La Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha vuelto a criticar la "intención del Ayuntamiento de apropiarse" del edificio de la calle Lalín para "bloquear" el proyecto del centro de asociacionismo, que supondría una inversión autonómica de cerca de 20 millones de euros.

En un audio enviado a los medios de comunicación, Ortiz ha esperado que "se haga justicia" y que los juzgados también confirmen que la anulación de la licencia municipal fue un acto de "mala fe" por parte de Abel Caballero.

"La ciudadanía no puede permitir los caprichos de un gobierno local que impide actuaciones que van en beneficio de todos los vigueses", ha apuntado, criticando que estas acciones también suponen "daños a las arcas públicas" al tener que pagar indemnizaciones a las empresas que iban a empezar las obras.