La policía intercepta un vehículo en Vigo y detiene al conductor por tenencia ilícita de armas

Vigo vivió el pasado sábado de madrugada una escena de Fast&Furious en plena Avenida de Madrid. Dos turismos competían hasta que uno de ellos fue interceptado por la policía, que encontró una pistola bajo el asiento del conductor.

Según ha informado la Policía Local de Vigo, la actitud de los conductores y ocupantes de dos turismos que circulaban por la Avenida de Madrid sobre las 00:30 horas del sábado fue el motivo de una llamada recibida por el 092.

El alertante avisó de que ambos vehículos competían, mientras los ocupantes sacaban sus extremidades por las ventanillas. Además, llevaban vasos y botellas.

Entonces, se estableció un operativo de búsqueda y captura. La Policía Local de Vigo consiguió interceptar a uno de los turismos, a escasos 100 metros de la Plaza de España.

El coche estaba ocupado por tres hombres, uno de ellos, el conductor, de 23 años de edad. Tras apear a los mencionados, los agentes registraron el vehículo y se toparon con una pistola con tres balas en el cargador.

En consecuencia, procedieron a la detención del conductor por la supuesta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas, ya que no acreditó autorización administrativa para su posesión ni la procedencia de la misma.

Además, se le realizaron las pruebas de alcoholemia. Pese a dar positivo, el resultado estaba por debajo de 0,25mg/l y solo fue propuesto para sanción al efecto.