El BNG pide un sistema aeroportuario gallego para potencia el aeropuerto de Vigo

El BNG ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento gallego para garantizar el futuro de los tres aeropuertos de Galicia y potenciar el de Vigo "como terminal referente para la movilidad en el sur de Galicia y en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal".

Así lo ha anunciado el diputado Paulo Ríos como reacción tras la marcha de Ryanair de los aeródromos gallegos, un "chantaje" frente al que se hace necesaria una planificación "sensata".

"Es perjudicial para el interés general que un servicio de esta importancia dependa de los intereses lucrativos de empresas como Ryanair", ha afirmado.

Ríos ha demandado al Gobierno gallego que ejerza sus competencias y tome la iniciativa para poner en marcha, en colaboración con los ayuntamientos y con el Ejecutivo estatal, alternativas de futuro para el sistema aeroportuario gallego. Por todo ello, ha pedido un modelo que termine con la competencia entre aeropuertos gallegos.