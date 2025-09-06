¿Qué tiempo hará en Vigo este sábado?

Este sábado las nubes irán sumando protagonismo en el cielo de Vigo. El día, que ha comenzado con el sol asomando, se irá nublando con el paso de las horas hasta dar paso a una noche en la que se esperan ligeras lluvias.

Las temperaturas descenderán ligeramente. Así, los termómetros se moverán entre los 14 grados de mínima y los 26 grados de máxima, mientras que el viento soplará del sur y del suroeste de manera débil.

Las primeras lluvias comenzarán a caer, de acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, sobre las 22:00 horas y se prolongarán a lo largo de la noche y en la mañana del domingo.