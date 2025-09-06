Imagen tras el incendio en la avenida Sanjurjo Badia de Vigo.

Imagen tras el incendio en la avenida Sanjurjo Badia de Vigo. Cedida

Vigo

Un incendio quema de madrugada varios vehículos y contenedores en Vigo

El fuego se produjo en la avenida Sanjurjo Badia

Un incendio ha quemado esta madrugada en Vigo varios contenedores y vehículos en la avenida Sanjurjo Badia. El fuego se produjo en torno a las 05:00 horas de la madrugada, según informan fuentes municipales.

Concretamente, el incendio se produjo a la altura de la calle 40. En total afectó a cuatro contenedores de reciclaje, además de tres motos y un vehículo.

La Policía Local se encuentra investigando los hechos para esclarecer lo sucedido e identificar a la persona o personas responsables.