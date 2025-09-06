Un incendio quema de madrugada varios vehículos y contenedores en Vigo

Imagen tras el incendio en la avenida Sanjurjo Badia de Vigo. Cedida

Un incendio ha quemado esta madrugada en Vigo varios contenedores y vehículos en la avenida Sanjurjo Badia. El fuego se produjo en torno a las 05:00 horas de la madrugada, según informan fuentes municipales.

Concretamente, el incendio se produjo a la altura de la calle 40. En total afectó a cuatro contenedores de reciclaje, además de tres motos y un vehículo.

La Policía Local se encuentra investigando los hechos para esclarecer lo sucedido e identificar a la persona o personas responsables.