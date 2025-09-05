Zona de Bajas Emisiones de Vigo: Entrada en vigor, restricciones y vehículos afectados

La Xunta de Goberno Local del Concello de Vigo ha dado luz verde este viernes a la aprobación inicial del proyecto de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que se someterá a exposición pública durante 30 días para la presentación de alegaciones. Paralelamente, arranca también el proceso de audiencia pública de la ordenanza.

En 2021 se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que recoge la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes adopten planes de movilidad urbana sostenible, como es el caso de las ZBE, áreas urbanas donde se restringe el acceso a vehículos contaminantes para mejorar la calidad del aire.

Amparada en el "Plan de Acción de la UE: Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo" del 21 de mayo de 2021, el objetivo es reducir a la mitad los valores límite de calidad del aire anuales de contaminantes atmosféricos para 2030.

Tras anunciar su creación en septiembre de 2022, el Concello de Vigo pone en marcha un proyecto que todavía deja muchas dudas entre los ciudadanos, y también en la oposición a la hora de su futuro desarrollo.

Zonas de Bajas Emisiones en Vigo

ZBE en Vigo Concello de Vigo

Vigo contará con cuatro ZBE: el centro, la Plaza de Portugal, Bouzas y O Calvario. Estas zonas, según el Concello, buscan mejorar la calidad del aire y la salud de la población, contribuir a mitigar el cambio climático, promover modos de transporte más sostenibles e impulsar la eficiencia energética.

ZBE Centro estará delimitado por las calles : Rúa Cánovas del Castillo, Rúa de Carral, Rúa Victoria, Rúa Colón, Rúa de Urzaiz, Rúa de Magallanes, Rúa de Gil, Rúa Ronda de Don Bosco, Rúa Cachamuiña, Paseo de Granada, Rúa Falperra, Rúa de Pi y Margall, Rúa Llorente, Rúa Santa Marta, Rúa Conde de Torrecedeira, Rúa do Gaitero Ricardo Portela y Avenida de Beiramar.

ZBE Plaza Portugal , la delimitación afectará a las siguientes calles: Rúa de Urzaiz, Rúa de Lepanto, Rúa de Alfonso XIII, Rúa Uruguai, Rúa República Argentina y Rúa Cervantes.

ZBE Calvario : Rúa Jenaro de la Fuente, Avenida Martínez Garrido, Rúa Palencia, Rúa do Doutor Carracido, Rúa José Antela Conde, Rúa de Andalucía, Rúa de San Roque y Rúa Gregorio Espino.

ZBE Bouzas: Rúa de Paz Andrade, Rúa Eduardo Cabello, Avenida Beiramar, Rúa Simancas, Rúa Camilo Veiga, Avenida da Atlántida y Rúa Casino Martínez.

Fases de implantación de las ZBE

Según el documento aprobado este viernes, habrá tres fases para la implantación de las ZBE: la primera, que arranca este año; la segunda, en 2027; y la tercera, en 2030. Según vayan avanzando, las restricciones serán más severas según el vehículo del que se disponga.

Fase 1: Arrancará el 1 de noviembre de este año de manera "informativa", con notificaciones a los infractores. Se comenzaría a sancionar un año más tarde, a partir del 1 de noviembre de 2026. Los primeros en estar afectados por las restricciones serán los turismos de gasolina matriculados antes del 2001 y diésel antes del 2006, lo que supone aproximadamente el 18% del total del parque de la ciudad.

Fase 2: Se añaden a las restricciones los vehículos con etiqueta ambiental B, aquellos de gasolina matriculados antes de 2006 y los diésel anteriores a 2014. Es decir, aproximadamente el 36% del parque vigués. El 1 de noviembre de 2026 arrancaría la fase informativa para estos vehículos (a aquellos con etiqueta ya se les sanciona) hasta el 1 de noviembre de 2027, cuando ya se impondrían sanciones.

Fase 3: Arranca el 1 de noviembre 2030 y supone la prohibición de acceso a los turismos con etiqueta C, además de a los anteriores. Se supone que, a esas alturas, representen algo más del 50% del parque móvil, por lo que las restricciones ascenderían hasta prácticamente el 90% de los vehículos de la ciudad. Igual que en las fases anteriores, el primer año será informativo y, a partir del segundo, el 1 de noviembre de 2031, se comenzará a multar.

En base a lo recogido por el documento, a partir de esta tercera fase sólo podrían circular por las ZBE los vehículos:

Eco: Eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC e GNL) o gas licuado del petróleo (GLP)

Eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC e GNL) o gas licuado del petróleo (GLP) Cero: Eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

¿Cómo sé cuál es el nivel de emisiones de mi vehículo?

Etiqueta de emisiones Shutterstock

El acceso a las ZBE, como ocurre en otras ciudades españolas, quedará delimitado en función de la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones. De acuerdo con el Reglamento General de Vehículos vigente, las etiquetas se dividen en cuatro categorías: cero emisiones (azul), ECO (verde y azul), C (verde) y B (amarilla).

Por lo general, los vehículos con etiqueta B o sin etiqueta no podrán acceder a las ZBE; sin embargo, no pueden ser sancionados si el perímetro no se encuentra bien señalizado y con la indicación de cuales son los vehículos que pueden circular por el.

Sanciones: ¿sí o no?

Desde un primer momento, desde el Concello han asegurado que no habrá sanciones ante el incumplimiento de estas normas, algo que reiteraba Abel Caballero este jueves, ya que opta por lograr "un consenso social" a la hora de preservar el medio ambiente y la forma de desenvolverse en las zonas seleccionadas.

"Con sentido común y sin restricciones desproporcionadas", añadía el regidor, que también se mostró muy crítico con el modelo europeo, que acataba a pesar de su desacuerdo. La razón, "no todo el mundo tiene renta" para adquirir un coche con etiqueta verde, por lo que genera una "discriminación social".

Críticas de la oposición

Es en este anuncio de que no habrá sanciones coercitivas lo que más ha criticado este viernes la oposición, que acusan al alcalde de "mentir", ya que el proyecto, aseguran, contempla multas.

Según el portavoz del grupo del PP, Miguel Martín, el documento aprobado este viernes "establece que la implantación de las ZBE en Vigo se hará de forma gradual en tres fases, en las que sólo el primer año de cada fase se sustituirá la multa por un sistema de avisos, pero a partir de entonces sí se establecen sanciones por falta grave, lo cual acarreará una multa de 200 euros".

Además, Martín ha solicitado que en la ordenanza que regulará el proyecto se incluya una ampliación de la moratoria sin multas hasta el máximo legal posible, y se amplíen lo máximo posible las exenciones.

De la misma manera, el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, ha incidido en que Caballero está "mintiendo con todo descaro", ya que el cronograma del propio documento recoge las sanciones a partir del segundo año de cada fase. Un proyecto que, asegura, ha sido una "decisión unilateral de Abel Caballero".

Desde el Bloque, pedirán que se cree un grupo de trabajo específico con la participación de todos los grupos municipales para "diseñar otro modelo de Zonas de Bajas Emisiones sin multas". "Estamos a tiempo de evitar una equivocación gigantesca y avanzar de verdad hacia un modelo de ciudad más habitable, más segura y más sostenible a nivel ambiental", ha proclamado.

¿Cuándo entrará en vigor?

Si atendemos al documento aprobado este viernes, la Fase 1 dará comienzo el 1 de noviembre, a modo informativo, durante un año. Un plazo que también ha sido cuestionado desde el PP "por el escaso margen de tiempo y el retraso acumulado en la tramitación".