Una mujer de Vigo y otra de Moaña cancelan sus deudas con la Ley de Segunda Oportunidad

Una mujer de Vigo y otra de Moaña han logrado cancelar sus deudas, de 8.756 euros y 46.582 euros, respectivamente, gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, una norma aprobada en 2015 que permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia obtener un alivio financiero, siempre que cumplan ciertos requisitos.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, responsables de estos casos, la mujer de Vigo, madre de una hija, su estado de insolvencia se originó por la necesidad de financiar gastos tras su divorcio, además de destinar el crédito para gastos en cursos de formación y para ayudar a sus padres.

Además, la mayoría de los trabajos que tenía eran temporales, unas circunstancias que derivaron en que, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos, solicitara nuevos sin poder resolver la situación y debiendo 8.756 euros.

El endeudamiento de la mujer de Moaña, que ascendía a 46.582 euros se originó a causa de la situación de precariedad laboral por la que atravesó. Madre de una hija y con un salario reducido, solicitó financiación externa a sus propios recursos dado que no contaba con la liquidez suficiente. Finalmente, se vio en una situación de endeudamiento, encadenando un préstamo tras otro para poder llegar a final de mes.