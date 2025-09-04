La Xunta pone en valor el plan comunitario de salud del barrio vigués de Teis: pionero en prevención

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se ha reunido este jueves en Vigo con los representantes de la Asociación Plan Comunitario de Teis. El representante de la Xunta ha puesto en valor este proyecto como pionero y una referencia en la promoción de la salud y en la prevención de las adicciones.

Caamaño ha estado acompañado, además, de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, del gerente del área sanitaria, Javier Puente, y de la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez.

El conselleiro ha detallado que se trata de un plan coordinado por la Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta y financiado con 180.000 euros por la Consellería de Sanidade. Además, ha asegurado que es un modelo que se puede aplicar en otras zonas de Galicia sociodemográficamente parecidas.

La Consellería de Sanidade y la Asociación Plan Comunitario de Teis trabajarán conjuntamente hasta 2028 para mejorar el bienestar emocional y la salud de la población infanto-juvenil, centrándose en la prevención de las conductas adictivas. El conselleiro ha resaltado que se trabajará con una visión a largo plazo para conseguir una transformación real.

Por su parte, Luisa Sánchez ha recordado que la Deputación de Pontevedra aporta 10.000 euros para 2025, que contribuyen a "garantizar la supervivencia de la asociación". La vicepresidenta provincial ha resaltado la "encomiable labor" que desarrolla la asociación.

Actuaciones a realizar

Caamaño ha explicado que las actuaciones se centrarán en diagnosticar las necesidades y planificar los recursos comunitarios de forma eficiente. Para ello, se crearán estructuras y canales de participación ciudadana.

Todas estas acciones se llevarán a cabo con la colaboración de profesionales de la salud, así como de la educación, los servicios sociales y las propias entidades vecinales. El conselleiro ha recalcado que el proyecto está fundamentado en la participación de las familias y los jóvenes del barrio.

Caballero arremete contra Caamaño

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha aprovechado la visita del titular del área sanitaria de la Xunta de Galicia para volver a acusarle de "decir no" a una facultad de Medicina para la ciudad olívica. También critica que Caamaño rechace la posibilidad de que Vigo acoja las pruebas del MIR.

El regidor olívico ha afeado al conselleiro que no aprovechase su visita a Vigo para mostrar su apoyo a la facultad de Medicina, porque, según Caballero, "es un gran contrario para que Vigo tenga" la mencionada escuela.

"Sigue estando en la primera mitad del siglo XX y en el siglo XIX, y cree que la única Facultad de Medicina tiene que ser la de Santiago. Como siempre, trabajando para Santiago la Xunta de Galicia y en contra de Vigo", ha denunciado.

"Se quedó callado y no defendió a Vigo", ha añadido el alcalde de la ciudad olívica en referencia a que Vigo se ha quedado fuera de los exámenes MIR. "Él quiere que sea de Santiago. Quiere que allí sea la única Facultad de Medicina y quiere que allí sean los exámenes MIR perjudicando a la gente de Vigo", ha afirmado.