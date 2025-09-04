Vigo Contra el Cáncer dice adiós tras doce años de "trabajo, ilusión y compromiso"

Vigo se despide de uno de sus proyectos solidarios de más calado de los últimos años. Tras doce años de "trabajo, ilusión y compromiso", Vigo Contra el Cáncer dice adiós.

Así lo ha anunciado este jueves su presidenta, Rosa Soliño, que ha destacado que lo hacen "con un sentimiento de gratitud eterna y con el orgullo y la certeza de haber dejado una huella profunda en la lucha contra esta enfermedad".

Un paso que les ha "costado dar" pero que consideran que "es el momento de poner el punto final y despedir con todo el cariño que se merece un proyecto como este".

Vigo Contra el Cáncer, que nació en 2013, se despide tras haber logrado donar un total de 280.122,88 euros a investigación contra el cáncer. Una cantidad que quieren aumentar, para alcanzar los 300.000 euros, con la que será la última carrera popular para recaudar fondos.

Será el próximo 19 de octubre, la XII edición, y llevará como nombre "A Derradeira". Por esto, hacen un llamamiento a todos los vigueses para que participen y poder decir adiós "por todo lo alto".

Este año, donará los beneficios de su carrera anual al proyecto "Nuevas oportunidades para pacientes con sarcoma – VIGO4SAR".

La iniciativa está liderada por la Dra. María Mayán, investigadora del grupo CellCOM en el Cinbio, junto con el oncólogo Dr. Juan Carrasco, del Hospital Público Álvaro Cunqueiro y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).